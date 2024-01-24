Сочнев Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочнев Иван Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сочнев Илларион Иванович

Мать: не указана

В метрической книге той же церкви за 1889 год значится запись о рождении дочери Анны (24 сентября) у крестьянина Пензенского уезда деревни Ольшанки Ивана Гаврилова Журавлева и его жены Елены Илларионо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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