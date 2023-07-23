Попов Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924
Рождение ребёнка
03.11.1951
Дочь: Кузнецова Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Попова Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
16.04.1956
Дочь: Попова Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Попова Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Владимир Ильич
Мать ребёнка: Попова Анастасия Константиновна
Смерть
Неизвестно