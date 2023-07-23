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Попов Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1924

Отец: Попов Василий Александрович

Мать: Попова Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
03.11.1951

Дочь: Кузнецова Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Попова Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
16.04.1956

Дочь: Попова Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Попова Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Попова Анастасия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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