Яротенко Александр Николаевич 30.05.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Яротенко Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1956

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

1978 г.р.
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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1956

Отец: Яротенко Николай Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.08.1978

Сын: Яротенко Николай Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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