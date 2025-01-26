Яротенко Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1956
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1956
Отец: Яротенко Николай Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1978
Сын: Яротенко Николай Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности