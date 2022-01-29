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Марковский Михаил Иванович

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Место рождения

Белоруссия,Могилёвская обл.ст.Осиповичи.

Дата рождения

1914

Дата смерти

20.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоруссия,Могилёвская обл.ст.Осиповичи.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марковский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мельникова Александра Алексеевна

Смерть
20.02.1945
Латвийская ССР,Елгавский Уезд,д.Путну-Жиди.
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