Марковский Михаил Иванович
Место рожденияБелоруссия,Могилёвская обл.ст.Осиповичи.
Дата рождения1914
Дата смерти20.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Белоруссия,Могилёвская обл.ст.Осиповичи.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марковский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Мельникова Александра Алексеевна
Смерть
20.02.1945
Латвийская ССР,Елгавский Уезд,д.Путну-Жиди.