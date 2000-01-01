Ревякин Евдоким Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякин Евдоким Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1744

Пол

Мужской

Отец

1702 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Ревякин Федор Гаврилович

Мать: не указана

Смерть
После 1744
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