Лазарь Киприянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарь Киприянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Савва Лазаревич

Мать ребёнка: Соломонида Сидоровна

Ивинский погост, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Фока Лазаревич

Мать ребёнка: Соломонида Сидоровна

Ивинский погост, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Работа или профессия
1769
Ивинский погост, Петрозаводский уезд, Олонецкая губерния
Дьяк Ивинского прихода
Смерть
Неизвестно
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