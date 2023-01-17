Лазарь Киприянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Савва Лазаревич
Мать ребёнка: Соломонида Сидоровна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Фока Лазаревич
Мать ребёнка: Соломонида Сидоровна
Работа или профессия
1769
Дьяк Ивинского прихода
Смерть
Неизвестно