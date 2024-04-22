Бганцова (Санникова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бганцова (Санникова) Екатерина Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1976

Отец: Санников Сергей Николаевич

Мать: Санникова Наталья Александровна

Москва, город федерального значения Москва
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