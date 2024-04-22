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Бганцова (Санникова) Екатерина Сергеевна
Бганцова (Санникова) Екатерина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
24.04.1976
Пол
Женский
Отец
Санников Сергей Николаевич
Мать
Санникова (Севостьянова) Наталья Александровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1976
Отец:
Санников Сергей Николаевич
Мать:
Санникова Наталья Александровна
Москва
, город федерального значения Москва
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