Головин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1927
Дата смерти15.03.1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1927
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1951
Сын: Головин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Головина (Павлова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
28.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина (Павлова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
16.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина (Павлова) Анна Андреевна
Смерть
15.03.1995