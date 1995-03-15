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Головин Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1927

Дата смерти

15.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1927

Отец: Головин Дмитрий Иванович

Мать: Головина Полина Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1951

Сын: Головин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Головина (Павлова) Анна Андреевна

Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина (Павлова) Анна Андреевна

Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина (Павлова) Анна Андреевна

Полянки, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.03.1995

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