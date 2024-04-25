Хорошавина Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пермяков Александр
Мать: Пермякова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Хорошавин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назмутдинова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Хорошавин Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1986
Сын: Хорошавин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Хорошавин Анатолий Александрович