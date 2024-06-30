Попова Евлампия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евлампия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иоанн Симеонович

Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Филипп Симеонович (Семёнович)

Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Попов Стефан Симеонович

Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Попов Василей Симеонович

Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Попова) Мария-Возможно Приёмная

Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Попова) Акилина Симеоновна

Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов

Смерть
Неизвестно

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