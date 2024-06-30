Попова Евлампия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Филипп Симеонович (Семёнович)
Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Попова) Мария-Возможно Приёмная
Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Попова) Акилина Симеоновна
Отец ребёнка: Попов Симеон Карпов
Смерть
Неизвестно