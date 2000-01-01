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Рукавишникова (Калинина) Мария
Рукавишникова (Калинина) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1867
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Калинин Яков
С 1837 по 1838 г.р.
Мать
Татьяна
С 1838 по 1839 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1867
Отец:
Калинин Яков
Мать:
Татьяна
Смерть
Неизвестно
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