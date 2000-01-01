Тимощенко (Косенко) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимощенко (Косенко) Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Косенко Виктор Фёдорович

Мать: Косенко ?

Смерть
Неизвестно
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