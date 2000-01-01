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Тимощенко (Косенко) Галина Викторовна
Тимощенко (Косенко) Галина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Косенко Виктор Фёдорович
1891 г.р.
Мать
Косенко ?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Косенко Виктор Фёдорович
Мать:
Косенко ?
Смерть
Неизвестно
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