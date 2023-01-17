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Воротилин Григорий Гаврилович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1952

Дочь: Ненашева Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Воротилина Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
03.07.1954

Дочь: Воротилина Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Воротилина Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
20.05.1958

Сын: Воротилин Игорь Григорьевич

Мать ребёнка: Воротилина Любовь Митрофановна

Рождение ребёнка
20.05.1958

Сын: Воротилин Олег Григорьевич

Мать ребёнка: Воротилина Любовь Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воротилина Любовь Митрофановна

Смерть
Неизвестно
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