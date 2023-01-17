Воротилин Григорий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1952
Дочь: Ненашева Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Воротилина Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
03.07.1954
Дочь: Воротилина Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Воротилина Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
20.05.1958
Сын: Воротилин Игорь Григорьевич
Мать ребёнка: Воротилина Любовь Митрофановна
Рождение ребёнка
20.05.1958
Сын: Воротилин Олег Григорьевич
Мать ребёнка: Воротилина Любовь Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно