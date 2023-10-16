Кухто Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухто Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1980

Отец: не указан

Мать: Кухто Лариса Николаевна

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