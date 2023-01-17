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Горбунова (Шаманина) Мария Васильевна

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Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шаманин Василий Егорович

Мать: Шаманина Ефросинья

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Горбунова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Горбунова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Горбунова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Горбунова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Горбунов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Горбунова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Горбунова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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