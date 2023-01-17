Горбунова (Шаманина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Шаманин Василий Егорович
Мать: Шаманина Ефросинья
Дочь: Горбунова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Дочь: Горбунова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Дочь: Горбунова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Дочь: Горбунова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Сын: Горбунов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Дочь: Горбунова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Дочь: Горбунова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Дочь: Горбунова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Дочь: Горбунова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Сын: Горбунов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович