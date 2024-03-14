Лапаев Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапаев Кузьма

Место рождения

Загудаевка

Дата рождения

01.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Жена

Около 1885 г.р.

Дети

Около 1905 г.р.
Около 1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1883

Отец: Лапаев Тит

Мать: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапаев Александр

Мать ребёнка: Лапаева Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапаева Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапаева Наталия

Бракосочетание
01.11.1901

Жена: Лапаева (Авакумова) Варвара

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Безногова (Лапаева) Анна

Мать ребёнка: Лапаева (Авакумова) Варвара

Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Лапаева) Дарья

Мать ребёнка: Лапаева (Авакумова) Варвара

Смерть
Неизвестно

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