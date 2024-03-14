Лапаев Кузьма
Место рожденияЗагудаевка
Дата рождения01.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1883
Отец: Лапаев Тит
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лапаев Александр
Мать ребёнка: Лапаева Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапаева Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапаева Наталия
Бракосочетание
01.11.1901
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Безногова (Лапаева) Анна
Мать ребёнка: Лапаева (Авакумова) Варвара
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Лапаева) Дарья
Мать ребёнка: Лапаева (Авакумова) Варвара
Смерть
Неизвестно