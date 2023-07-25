Доду маша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.03.1960
Сын: Доду БОРИС ИВАНОВИЧ
Отец ребёнка: Доду ИВАН
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доду МАРИЯ
Отец ребёнка: Доду ИВАН
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Доду ИВАН
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доду ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
Отец ребёнка: Доду ИВАН
Смерть
Неизвестно