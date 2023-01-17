Малиновская (Гинда) Наталья Олеговна
Место рождения
Дата рождения16.06.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1988
Отец: не указан
Мать: Гинда Ольга Рудольфовна
Место жительства
С 1988
Бракосочетание
11.10.2008
Рождение ребёнка
01.10.2009
Сын: Малиновский Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Малиновский Кирилл Викентьевич
Рождение ребёнка
17.06.2019
Сын: Малиновский Макар Кириллович
Отец ребёнка: Малиновский Кирилл Викентьевич