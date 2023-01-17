Малиновская (Гинда) Наталья Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Гинда) Наталья Олеговна

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Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

16.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1988

Отец: не указан

Мать: Гинда Ольга Рудольфовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1988
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
11.10.2008

Муж: Малиновский Кирилл Викентьевич

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.10.2009

Сын: Малиновский Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Малиновский Кирилл Викентьевич

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.06.2019

Сын: Малиновский Макар Кириллович

Отец ребёнка: Малиновский Кирилл Викентьевич

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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