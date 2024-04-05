Кравченко Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Сын: Кравченко Трофим Иванович
Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Кравченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кравченко Степан Иванович
Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна
Смерть
1782