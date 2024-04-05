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Кравченко Иван Яковлевич

Место рождения

Мурафа, Харківська область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Кравченко Кровец Яков Кондратьевич

Мать: Кравченко Евдокия

Мурафа, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна

Рождение ребёнка
1743

Сын: Кравченко Трофим Иванович

Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Кравченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Кравченко Степан Иванович

Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна

Мурафа, Харківська область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кравченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кравченко Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Кравченко Настасья (Устинья) Прокофьевна

Смерть
1782

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