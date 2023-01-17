Постняк (Хотинева) Клавдия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1896
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
1896 ст.
Казачка Ольшанской волости Прилукского уезда Полтавской губернии.
Смерть
Неизвестно