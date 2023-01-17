Постняк (Хотинева) Клавдия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постняк (Хотинева) Клавдия Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1896

Муж: Постняк Антон Макарович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
1896 ст.
Казачка Ольшанской волости Прилукского уезда Полтавской губернии.
Смерть
Неизвестно
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