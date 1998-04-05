Бадмаева (Будаева) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадмаева (Будаева) Светлана Николаевна

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Место рождения

Барагхан, Курумканский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

05.04.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1998

Отец: не указан

Мать: не указана

Барагхан, Курумканский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
21.10.2021

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.2022

Дочь: Бадмаева Тэмулэн Гальчиевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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