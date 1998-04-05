Бадмаева (Будаева) Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1998
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.2021
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.2022
Дочь: Бадмаева Тэмулэн Гальчиевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия