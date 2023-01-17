Ганин Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1893
Дата смерти30.03.1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1907 по 1914
Место жительства
С 1914 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1923
Место жительства
С 1923 по 1925
Смерть
30.03.1925