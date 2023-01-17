Ганин Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганин Алексей Алексеевич

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Место рождения

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

09.08.1893

Дата смерти

30.03.1925

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Коншино, Архангельская волость, Вологодский уезд
Место жительства
С 1907 по 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1914 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1920 по 1923
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1923 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.03.1925
Москва, город федерального значения Москва
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