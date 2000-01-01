Хороших Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хороших Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1983

Отец: Хороших Леонид

Мать: Хороших Елена

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