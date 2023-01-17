Ульяна Петровна
Место рождения
Дата рождения18.08.1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1754 ст.
Отец: Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1771 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
26.08.1774 ст.
Дочь: Успенская Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
29.01.1791 ст.
Дочь: Феодора Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно