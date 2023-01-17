Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Петровна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

18.08.1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1754 ст.

Отец: Петр Иванович

Мать: Булыгина Устинья Ивановна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1771 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.08.1774 ст.

Дочь: Успенская Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.01.1791 ст.

Дочь: Феодора Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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