Смирнова (Кузьмина) Раиса
Место рождения
Дата рождения17.06.1937
Дата смерти17.12.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1937
Отец: Кузьмин Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1965
Муж: Смирнов Юрий
Рождение ребёнка
23.08.1966
Сын: Смирнов Олег
Отец ребёнка: Смирнов Юрий
Рождение ребёнка
19.11.1972
Сын: Смирнов Игорь
Отец ребёнка: Смирнов Юрий
Смерть
17.12.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно