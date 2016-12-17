Смирнова (Кузьмина) Раиса 17.06.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Кузьмина) Раиса

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Место рождения

Бор, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.06.1937

Дата смерти

17.12.2016

Пол

Женский

Отец

Между 1890 и 1920 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1937

Отец: Кузьмин Иван

Мать: не указана

Бор, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.11.1965

Муж: Смирнов Юрий

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.08.1966

Сын: Смирнов Олег

Отец ребёнка: Смирнов Юрий

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1972

Сын: Смирнов Игорь

Отец ребёнка: Смирнов Юрий

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
17.12.2016
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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