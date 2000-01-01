Богатырев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1968

Дочь: Муравьева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Богатырева Алла Владимировна

Рождение ребёнка
21.07.?

Сын: Богатырев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Богатырева Алла Владимировна

Рождение ребёнка
21.07.?

Сын: Богатырев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Богатырева Алла Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Богатырева Алла Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Алла Владимировна

Смерть
Неизвестно
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