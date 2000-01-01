Савиных Игорь Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Игорь Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1968

Отец: не указан

Мать: Савиных Раиса Яковлевна

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