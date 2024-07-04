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Любимцева Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1972

Отец: Любимцев Владимир Михайлович

Мать: Любимцева (Курицина) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Олег Станиславович

Рождение ребёнка
10.06.1992

Дочь: Синалеева (Семенова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Семенов Александр Вячеславович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.2002

Сын: Колосов Глеб Олегович

Отец ребёнка: Колосов Олег Станиславович

Рождение ребёнка
11.11.2013

Дочь: Колосова Василиса Олеговна

Отец ребёнка: Колосов Олег Станиславович

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