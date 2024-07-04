Любимцева Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1992
Дочь: Синалеева (Семенова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Семенов Александр Вячеславович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.11.2002
Отец ребёнка: Колосов Олег Станиславович
Рождение ребёнка
11.11.2013
Дочь: Колосова Василиса Олеговна
Отец ребёнка: Колосов Олег Станиславович