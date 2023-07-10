Шурыгин Александр Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.
Отец: Шурыгин Афанасий
Мать: Шурыгина Ирина Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурыгина Зиновия Акимова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1692 ст.
Дочь: (Шурыгина) Дарья Александрова
Мать ребёнка: Шурыгина Зиновия Акимова
Рождение ребёнка
1704 ст.
Дочь: (Шурыгина) Парасковья Александрова
Мать ребёнка: Шурыгина Зиновия Акимова
Рождение ребёнка
1709 ст.
Дочь: (Шурыгина) Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Шурыгина Зиновия Акимова
Рождение ребёнка
1709 ст.
Сын: Шурыгин Емельян Александров
Мать ребёнка: Шурыгина Зиновия Акимова
Смерть
Неизвестно