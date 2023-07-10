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Шурыгин Александр Афанасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.

Отец: Шурыгин Афанасий

Мать: Шурыгина Ирина Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Зиновия Акимова

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1692 ст.

Дочь: (Шурыгина) Дарья Александрова

Мать ребёнка: Шурыгина Зиновия Акимова

Рождение ребёнка
1704 ст.

Дочь: (Шурыгина) Парасковья Александрова

Мать ребёнка: Шурыгина Зиновия Акимова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Дочь: (Шурыгина) Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Шурыгина Зиновия Акимова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1709 ст.

Сын: Шурыгин Емельян Александров

Мать ребёнка: Шурыгина Зиновия Акимова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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