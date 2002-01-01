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Скочилов Геннадий Геннадьевич
Скочилов Геннадий Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.1965
Пол
Мужской
Отец
Скочилов Геннадий Николаевич
1922 г.р.
Мать
Скочилова (Мальцева) Валентина Ивановна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1965
Отец:
Скочилов Геннадий Николаевич
Мать:
Скочилова Валентина Ивановна
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