Кисабиева Исимат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисабиева Исимат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисабиев Селмсолт Абдулсаламович

Отец ребёнка: Кисабиев Абдулсалам Кесбиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садылханова Исану Абдулсаламовна

Отец ребёнка: Кисабиев Абдулсалам Кесбиевич

Смерть
Неизвестно
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