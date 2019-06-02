Шабанов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанов Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.06.2019

Пол

Мужской

Добавил:

РШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1980

Сын: Шабанов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Мартыненко Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратенко Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Мартыненко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Наталья

Смерть
02.06.2019
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