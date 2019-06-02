Шабанов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.06.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1980
Мать ребёнка: Мартыненко Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратенко Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Мартыненко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мартыненко Наталья
Смерть
02.06.2019