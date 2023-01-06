Трошанин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрошанин Александр

Трошанин Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошанина (Васильева) Анна Меркурьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Трошанина (Васильева) Анна Меркурьевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трошанина (Васильева) Анна Меркурьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.