Лощилов Григорий Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Лощилов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Лощилова Дарья Никоноровна
Рождение ребёнка
16.11.1903 ст.
Сын: Лощилов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Лощилова Дарья Никоноровна
Родители: Вепревской волости, деревни Веретьева крестянин Григорий Александров и его жена Дария Никонорова. Восприемник: деревни Веретьева крестьянский сын Александр Григорьев.
Рождение ребёнка
22.07.1906 ст.
Дочь: Лощилова Фаина Григорьевна
Мать ребёнка: Лощилова Дарья Никоноровна
Родители: Вепревской волости, деревни Веретьева крестьянин Григорий Александров и законная его жена Дария Никонорова. Восприемники: деревни Данилова жена военного Евдокия Павлова Соколова и деревни Ве... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно