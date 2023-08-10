Коцебенков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцебенков Алексей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коцебенкова Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коцебенков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943

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