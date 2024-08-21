Сазановец (Фесько) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1949
Отец: Фесько Михаил
Мать: Фесько (Горелик) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишняк (Сазановец) Елена
Отец ребёнка: Сазановец Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазановец Владимир
Отец ребёнка: Сазановец Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сазановец Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вабищевич (Сазановец) Наталья
Отец ребёнка: Сазановец Владимир
Рождение ребёнка
27.08.1970
Сын: Сазановец Николай
Отец ребёнка: Сазановец Владимир