Сазановец (Фесько) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазановец (Фесько) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1949

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1949

Отец: Фесько Михаил

Мать: Фесько (Горелик) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишняк (Сазановец) Елена

Отец ребёнка: Сазановец Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазановец Владимир

Отец ребёнка: Сазановец Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазановец Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вабищевич (Сазановец) Наталья

Отец ребёнка: Сазановец Владимир

Рождение ребёнка
27.08.1970

Сын: Сазановец Николай

Отец ребёнка: Сазановец Владимир

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