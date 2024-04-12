Неяглова (Дубикова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1886
Дата смерти11.03.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1886
Метрическая книга Спасской церкви села Сосновское Горбатовского уезда Нижегородской губернии за 1886 г., запись № 102. Восприемники: Павел Степанович Мялкин; Екатерина Васильевна Дудикова. ЦАНО: Ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
1906
Сын: Неяглов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Неяглов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Неяглов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Неяглов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Неяглов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.1950
Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область