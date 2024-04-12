Неяглова (Дубикова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неяглова (Дубикова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.10.1886

Дата смерти

11.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1886

Отец: Дубиков Василий Егорович

Мать: Дубикова Мария Вахромовна

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Метрическая книга Спасской церкви села Сосновское Горбатовского уезда Нижегородской губернии за 1886 г., запись № 102. Восприемники: Павел Степанович Мялкин; Екатерина Васильевна Дудикова. ЦАНО: Ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
1906

Сын: Неяглов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Неяглов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Неяглов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Неяглов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Неяглов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Неяглов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Неяглов Василий Иванович

Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неяглов Василий Иванович

Смерть
11.03.1950
Горбатов, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
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