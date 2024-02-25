Нилов Филип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилов Филип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тхаржевская неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нилов Василий Филипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нилова Татьяна Филиповна

Мать ребёнка: Тхаржевская неизвестно

Смерть
Неизвестно

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