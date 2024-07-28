Ломовцев Павел Абрамов
Место рождения
Дата рождения26.08.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1876 ст.
Отец: Ломовцев Абрам Васильев
Военная служба
Неизвестно
солдат
Бракосочетание
До 1908
Жена: Ломовцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.
Мать ребёнка: Ломовцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
16.08.1910 ст.
Сын: Ломовцев Иван Павлов
Мать ребёнка: Ломовцева Анна Васильева
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Ломовцева Анна Васильева
Смерть
Неизвестно