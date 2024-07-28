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Ломовцев Павел Абрамов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.08.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1876 ст.

Отец: Ломовцев Абрам Васильев

Мать: Ломовцева Марина Андреева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
солдат
Бракосочетание
До 1908

Жена: Ломовцева Анна Васильева

Рождение ребёнка
03.06.1908 ст.

Сын: Ломовцев Федор Павлов

Мать ребёнка: Ломовцева Анна Васильева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1910 ст.

Сын: Ломовцев Иван Павлов

Мать ребёнка: Ломовцева Анна Васильева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.

Сын: Ломовцев Виктор Павлов

Мать ребёнка: Ломовцева Анна Васильева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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