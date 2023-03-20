Шестаков Дорофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Катерина Дорофеевна
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Александра Дорофеевна
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шестаков Ануфрий Дорофеевич
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Марина Дорофеевна
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шестаков Мамонт Дорофеевич
Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно