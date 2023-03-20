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Шестаков Дорофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шестаков Иван Семенович

Мать: Шестакова Дарья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Катерина Дорофеевна

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Александра Дорофеевна

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шестаков Ануфрий Дорофеевич

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Марина Дорофеевна

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шестаков Мамонт Дорофеевич

Мать ребёнка: Шестакова Пелагея Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Пелагея Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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