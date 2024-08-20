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Проскурин Лука Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проскурин Лукьян Филиппович

Мать: Проскурина Марья Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскурина Гликерия Федоровна

Рождение ребёнка
28.09.1893

Дочь: (Проскурина) Пелагея Лукьяновна

Мать ребёнка: Проскурина Гликерия Федоровна

Рогатик, Должанский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Проскурин Федор Лукьянович

Мать ребёнка: Проскурина Гликерия Федоровна

Рогатик, Должанский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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