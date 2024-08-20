Проскурин Лука Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1893
Дочь: (Проскурина) Пелагея Лукьяновна
Мать ребёнка: Проскурина Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Проскурин Федор Лукьянович
Мать ребёнка: Проскурина Гликерия Федоровна
Смерть
Неизвестно