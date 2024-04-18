Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич
Место рождения
Дата рождения10.06.1906
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1906
Отец: Болдёнков Илья Егорович
Рождение ребёнка
09.08.1931
Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
10.11.1936
Сын: Сидоров Александр Петрович
Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
10.06.1939
Дочь: Павловская Медведева (Сидорова) Мария Петровна
Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1944
Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
27.07.1946
Дочь: Бахур (Сидорова) Юлия Петровна
Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
15.09.1949
Дочь: Иванова (Сидорова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна
Смерть
1965