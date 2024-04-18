Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Он Же Болдёнков Пётр Ильич

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Место рождения

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

10.06.1906

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1906

Отец: Болдёнков Илья Егорович

Мать: Болдёнкова Дарья Петровна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
09.08.1931

Сын: Сидоров Николай Петрович

Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна

Никитское, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1934

Сын: Сидоров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.11.1936

Сын: Сидоров Александр Петрович

Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.06.1939

Дочь: Павловская Медведева (Сидорова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Сидоров Василий Петрович

Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1946

Дочь: Бахур (Сидорова) Юлия Петровна

Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1949

Дочь: Иванова (Сидорова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Сидорова (Полянская) Ольга Гавриловна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
1965

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