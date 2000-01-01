Жданов Степан -
Место рожденияд. Малые Сегаи, д. Малая Заложица, поч. Сегаев (Казанский уезд, Арской дороги, Лобанской волость)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Малые Сегаи, д. Малая Заложица, поч. Сегаев (Казанский уезд, Арской дороги, Лобанской волость)
Смерть
Неизвестно