Жданов Степан - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жданов Степан -

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Место рождения

д. Малые Сегаи, д. Малая Заложица, поч. Сегаев (Казанский уезд, Арской дороги, Лобанской волость)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Малые Сегаи, д. Малая Заложица, поч. Сегаев (Казанский уезд, Арской дороги, Лобанской волость)
Смерть
Неизвестно
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