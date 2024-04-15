Богданов Антон Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Антон Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Богданов Фома

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Богданов Терентий Антонович

Мать ребёнка: Богданова Марья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Марья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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