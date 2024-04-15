Богданов Антон Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Богданов Фома
Рождение ребёнка
1830
Сын: Богданов Терентий Антонович
Мать ребёнка: Богданова Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Марья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно