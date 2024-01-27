Козулина Марфа Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рублёв Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.1777
Муж: Козулин Василий
1777 год. №29 21 ноября Венчан крестьяни Василий Козулин Идинскаго острога крестьянина Григорья Рублева з дочерью его девой Марфой первым браком ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело ... Показать все
Смерть
Неизвестно