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Козулина Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рублёв Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
21.11.1777

Муж: Козулин Василий

1777 год. №29 21 ноября Венчан крестьяни Василий Козулин Идинскаго острога крестьянина Григорья Рублева з дочерью его девой Марфой первым браком ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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