Игнатий Павлов
Место рождения
Дата рождения14.12.1883 ст.
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1883 ст.
Отец: Егоров Павел
Мать: Иванова Матрона
Ранее деревня имела название Пазитова (Арискино)
Бракосочетание
10.07.1902 ст.
Жена: Анисия Егорова
Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.10.1903 ст.
Сын: Яхонькин Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Анисия Егорова
Арискина, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1919
Участвовал в Чапанном Восстании