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Игнатий Павлов

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Место рождения

Егоркино, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

14.12.1883 ст.

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1883 ст.

Отец: Егоров Павел

Мать: Иванова Матрона

Егоркино, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Ранее деревня имела название Пазитова (Арискино)
Бракосочетание
10.07.1902 ст.

Жена: Анисия Егорова

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.10.1903 ст.

Сын: Яхонькин Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Анисия Егорова

Арискина, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Смерть
1919
Участвовал в Чапанном Восстании
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