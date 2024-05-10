Гуслистов Петр Михайлович Вычислено 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гуслистов Петр Михайлович

Место рождения

село Петино, Корсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

30.05.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

село Петино, Корсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
30.05.1879 ст.
г. Рим, Италия
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Римское некатолическое кладбище Тестаччо, г. Рим, Италия
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга

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