Гуслистов Петр Михайлович
Место рождениясело Петино, Корсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смерти30.05.1879 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
село Петино, Корсунский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
30.05.1879 ст.
г. Рим, Италия
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
Неизвестно
Римское некатолическое кладбище Тестаччо, г. Рим, Италия
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