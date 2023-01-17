Порохова (Копина) Елизавета Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порохова (Копина) Елизавета Аполлоновна

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Место рождения

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.09.1875 ст.

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1875 ст.

Отец: Копин Аполлон Андреевич

Мать: Копина Мария Матвеевна

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 30. Д. 30 (Метрические книги Николаевской Ламанской церкви Вологодского уезда за 1872-1880 годы). Л. 165. Отец указан как свободный хлебопашец.
Бракосочетание
04.02.1898 ст.

Муж: Порохов Павел Александрович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 602 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1898 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 218 об.
Рождение ребёнка
02.05.1900 ст.

Дочь: Порохова Анна Павловна

Отец ребёнка: Порохов Павел Александрович

Богослово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 8. Д. 612 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1900 год: Богословская Лаптевская церковь). Л. 555 об.
Рождение ребёнка
21.04.1909 ст.

Дочь: Горшкова Александра Павловна

Отец ребёнка: Порохов Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 45 (Метрические книги Николаевской Турундаевской церкви Вологодского уезда за 1904-1912 годы). Л. 119 об.
Рождение ребёнка
30.01.1912 ст.

Сын: Порохов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Порохов Павел Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
ГАВО. Ф. 496. Оп.60. Д. 14 (Метрические книги церквей города Вологды за 1912 год: Цареконстантиновская церковь). Л. 164 об. Воспреемник: «крестьянский сын Вологодской губернии и уезда, Вепревской воло... Показать все
Смерть
После 1917
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