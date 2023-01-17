Кузьмина (Сокова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соков Михаил
Мать: Сокова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Кузьмин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Петрович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Кузьмин Вычеслав Николаевич
Отец ребёнка: Кузьмин Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно