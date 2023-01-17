Кузьмина (Сокова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Сокова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соков Михаил

Мать: Сокова Ольга Ивановна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Кузьмин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Петрович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кузьмин Вычеслав Николаевич

Отец ребёнка: Кузьмин Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Николай Петрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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