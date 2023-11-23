Неизвестно Петр Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Сырнева Рыбинского уезда.
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана
Никольский Иван Петрович (1801 — ?) Родился в семье пономаря села Сырнева Рыбинского уезда Петра Илларионовича. По исключении из 2-го письменного класса Ярославского уездного училища, 14 июля 1818 год... Показать все