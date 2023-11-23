Неизвестно Петр Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Петр Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Сырнева Рыбинского уезда.
Рождение ребёнка
1801

Сын: Никольский Иван Петров

Мать ребёнка: не указана

Никольский Иван Петрович (1801 — ?) Родился в семье пономаря села Сырнева Рыбинского уезда Петра Илларионовича. По исключении из 2-го письменного класса Ярославского уездного училища, 14 июля 1818 год... Показать все

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